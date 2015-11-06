بالفيديو....رئاسة الوزراء: الشعب يتحمل مسؤولية غرق البيوت «علشان مش مستعد»

انتقد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم 2"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، هجوم المواطنين على الحكومة بعد غرق منازلهم بسبب الأمطار، قائلًا: "المواطنين برضو مسؤولين عن اللي حصل، لأنهم مش مستعدين لاستقبال الأمطار والسيول.. وازاي يسيبوا بيوتهم تغرق تاني بعد أول مرة".

ورد الإبراشي منتقدًا تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة، قائلًا: "وهما المواطنين مسؤولين ازاي يعني، هو المواطن هيجيب منين أجهزة شفط مياه، وبعدين حضرتك يا سعادة السفير هادي أوي، وبصراحة تصريحاتك لا تناسب الكارثة التي حدثت".

شبكةعيونالإخبارية

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