منظمة: أسلحة كيماوية استخدمت فى القتال بسوريا

>أفاد تقرير صدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واطلعت عليه رويترز أن خبراء الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى أن غاز الخردل استخدم خلال معارك فى سوريا فى شهر أغسطس.

وقالت مصادر دبلوماسية إن غاز الخردل، الذى يسبب حروقا فى العينين والجلد والرئتين والمحظور بموجب القوانين الدولية استخدم خلال معركة بين مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعة مقاتلة أخرى.

وخلص تقرير المنظمة السرى الذى وضع يوم 29 أكتوبر تشرين الأول وأطلعت رويترز على ملخص له "بمنتهى الثقة إلى أن شخصين على الأقل تعرضا لغاز الخردل" فى بلدة مارع شمالى حلب يوم 21 أغسطس، وقال التقرير "من المرجح بشدة أن يكون غاز الخردل تسبب فى وفاة رضيع".