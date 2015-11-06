ميشيل أوباما تلغى زيارتها للأردن بسبب سوء الأحوال الجوية

>ألغت السيدة الأميركية الاولى ميشيل اوباما زيارتها إلى المملكة الاردنية لتعطلها لفترة طويلة فى قطر بسبب سوء الاحوال الجوية فى الأردن، وفق ما افاد احد اعضاء وفدها.

وأضاف المسئول ان ميشيل أوباما تشعر ب "خيبة بالغة" ازاء ذلك وهى مضطرة للعودة مباشرة إلى واشنطن الجمعة، وكانت أوباما حلت بقطر الاثنين وكان يفترض ان تتوجه إلى الأردن الأربعاء.

لكن سوء الاحوال الجوية فى الاردن اجبرها على البقاء فى الدوحة و"تعذر عليها التوجه إلى الأردن"، واضاف المسئول الذى يرافق أوباما "بعد 36 ساعة من الانتظار اتخذ القرار بالعودة إلى واشنطن".

وكانت المملكة الاردنية المحطة الثانية والأخيرة فى جولة ميشيل اوباما فى الشرق الاوسط بعد قطر. وكان من المقرر ان تزور خصوصا فى الاردن مدرسة فى عمان شيدت بتمويل اميركى.

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