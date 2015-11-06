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دى ميستورا يقدم الثلاثاء إلى مجلس الأمن عرضا حول مباحثاته بشان سوريا

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دى ميستورا يقدم الثلاثاء إلى مجلس الأمن عرضا حول مباحثاته بشان سوريا دى ميستورا يقدم الثلاثاء إلى مجلس الأمن عرضا حول مباحثاته بشان سوريا

>قال دبلوماسيون الخميس ان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا سيقدم الثلاثاء القادم امام مجلس الأمن عرضا عن المباحثات التى أجراها فى دمشق وواشنطن وموسكو حول الأزمة السورية.

وكان دى ميستورا التقى الفاعلين الرئيسيين الذين يمكن ان يكون لهم تاثير فى الأزمة السورية وذلك قبل جولة جولة مباحثات جديدة فى فيينا تجمع ايران وروسيا والسعودية والولايات المتحدة.

وقال المبعوث الاربعاء فى موسكو ان الأمم المتحدة مستعدة لان تستضيف "بأسرع ما يمكن" فى جنيف مباحثات بين السورية والمعارضة لإنهاء حرب مستمرة منذ اربع سنوات ونصف.

وكان المشاركون فى اجتماع فيينا الأسبوع الماضى دعوا الأمم المتحدة إلى جمع الحكومة والمعارضة السوريتين للتوصل إلى اتفاق بشان عملية انتقال سياسى تؤدى إلى صياغة دستور سورى جديد وتنظيم انتخابات.
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مصر 365

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