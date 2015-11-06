طبيب شرعى يحذر: اللحوم المصنعة أغلبها مصنوعة من سقط الماشية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار اللحوم المصنعة ضمن الأطعمة المسرطنة، فضلا عن الكثير من الأضرار والمخاطر الصحية التى يسببها تناول هذه المأكولات.

حول ذلك يقول دكتور أسامة الصيرفى مدرس مساعد الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بقصر العينى "يساهم تناول الأشخاص للحوم المصنعة ومشتقاتها فى زيادة فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ووفقا لما أورده التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والتى ذكرت أن طرق التصنيع والطهى المستخدمة لإعداد تلك المأكولات تعتبر أحد العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، حيث يمثل تعرض تلك الأطعمة لدرجة حرارة عالية فى تكوين مواد مسرطنة باللحوم وهذا ما ينطبق على طهى السجق والسوسيس وكذلك اللحوم الحمراء والمشوية".

وتابع د. أسامة قائلا "تختلف نسبة البروتين باللحوم المصنعة حسب طرق تصنعيها، نظرا لأن أغلب تلك اللحوم لا تحتوى على نسبة بروتين صافى بل تتضمن سقط الأبقار والماشية وإضافة بعض مكسبات الطعم".

لذلك ينصح د. أسامة بضرورة الاتجاه نحو تناول البروتين النباتى والموجود فى البقوليات والعدس والحمص بدلا من اللحوم المصنعة التى تتسبب فى حدوث أضرار صحية.