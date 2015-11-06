أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة مول مصر الجديدة

Google+ Print
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة مول مصر الجديدة غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة مول مصر الجديدة
تنظر محكمة جنح الجديدة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بسمية طارق، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول".

وكانت نيابة مصر الجديدة قررت إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل مول مصر الجديدة، بكفالة 100 جنيه، وأنكر المتهم خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه، مؤكدا إصابته بالصرع وقدم شهادات طبية بذلك.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، بأنه من ظهر بمقطع الفيديو واعترف بتعديه بالضرب على الفتاة، معللا بأنها كانت تتحدث فى الهاتف بصوت عالٍ فالتفت إليها، حيث ظنت أنه يعاكسها وسبته بألفاظ بذيئة، ما دفعه لضربها، وأنكر معاكستها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية