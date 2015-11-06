غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة مول مصر الجديدة

تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بسمية طارق، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول".

وكانت نيابة مصر الجديدة قررت إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل مول مصر الجديدة، بكفالة 100 جنيه، وأنكر المتهم خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه، مؤكدا إصابته بالصرع وقدم شهادات طبية بذلك.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، بأنه من ظهر بمقطع الفيديو واعترف بتعديه بالضرب على الفتاة، معللا بأنها كانت تتحدث فى الهاتف بصوت عالٍ فالتفت إليها، حيث ظنت أنه يعاكسها وسبته بألفاظ بذيئة، ما دفعه لضربها، وأنكر معاكستها.