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رئيس بريتش بتروليوم لـ"السيسى": ما قمتم به فى فترة قصيرة جداً مذهل

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رئيس بريتش بتروليوم لـ"السيسى": ما قمتم به فى فترة قصيرة جداً مذهل رئيس بريتش بتروليوم لـ"السيسى": ما قمتم به فى فترة قصيرة جداً مذهل
قال روبرت دودلى رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليوم، إن حجم أعمال الشركة فى فى الفترة من 2016 – 2017 سيكون "سُدس" الاستثمار الأجنبى فى مصر وهذا رقم كبير جداً، مشيراً إلى أن ذلك ليس كلاماً مرسلاً ولكنه أرقام حقيقية على الأرض.

وأضاف موجهاً حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال عشاء مجتمع المال والأعمال البريطانى فى لندن مساء أمس الخميس: "ما قمتم به فى فترة قصيرة جداً هو مذهل حقا".

وأشار دودلى، إلى أنهم عملوا فى مصر لمدة 50 عاماً وكان الجميع يسألونهم كيف استطاعوا الاستمرار فى مصر كل هذه السنوات الطويلة والظروف التى مرت بها، مضيفاً: "كانت ردودنا دائماً أننا مع مصر فى الأوقات الصعبة والجيدة".

وقال: "لقد أرسلتم رسائلكم إلينا والطمأنينة عن حقيقة الأوضاع فى مصر".

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