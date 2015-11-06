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"دموع فى عيون وقحة"..المتهمة بقتل زوجها بالوراق ظلت تبحث عنه وهى تبكى..الجيران:"لاحظنا جروح فى يدها من مقاومة "المجنى عليه" ولما سألناها قالت "كلور غسيل"..ووالدتها ترفض التعليق قائلة:"هى فى يد القضاء

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"دموع فى عيون وقحة"..المتهمة بقتل زوجها بالوراق ظلت تبحث عنه وهى تبكى..الجيران:"لاحظنا جروح فى يدها من مقاومة "المجنى عليه" ولما سألناها قالت "كلور غسيل"..ووالدتها ترفض التعليق قائلة:"هى فى يد القضاء "دموع فى عيون وقحة"..المتهمة بقتل زوجها بالوراق ظلت تبحث عنه وهى تبكى..الجيران:"لاحظنا جروح فى يدها من مقاومة "المجنى عليه" ولما سألناها قالت "كلور غسيل"..ووالدتها ترفض التعليق قائلة:"هى فى يد القضاء

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