دفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

كشف التقرير الطبى للطفل أنه مصاب بعدة كسور فى مختلف أنحاء الجسد ونزيف حاد بالمخ أدى إلى وفاته داخل المستشفى متأثراً بإصابته.

كان طفل قد لقى مصرعه بعدما سقط من الطابق الرابع فى بولاق الدكرور، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مستشفى باستقبال الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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