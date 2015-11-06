حبس عاطل لاتهامه بالاتجار وتصنيع الأسلحة النارية بكرداسة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات بحبس "علاء.ف" 30 سنة عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدائرة قسم كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة بمنزله والأدوات المستخدمة فى صناعتها.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت معلومات تفيد بقيام "علاء.ف"، 30 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامى خاص بالاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات باستهداف مسكن المذكور تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه عثر على بندقية آلية عيار 7.62×39 "غير مبلغ بسرقتها" – بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم "غير مبلغ بسرقتها" بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم – فرد روسى عيار 7.62×39 مم – 13 طلقة خرطوش عيار 12 مم – 105 طلقة عيار 7.62×39 مم – مطواة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واعترف بحيازته للمضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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