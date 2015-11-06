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لو مابتاكلش كتير ووزنك تقيل فتش عن هرمون "الكورتيزول"

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لو مابتاكلش كتير ووزنك تقيل فتش عن هرمون "الكورتيزول" لو مابتاكلش كتير ووزنك تقيل فتش عن هرمون "الكورتيزول"

>يعانى الكثيرون من الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ويسعون بشتى الطرق للبحث حول الاسباب المؤدية لذلك خاصة وإن كان هؤلاء الأشخاص لا يسرفون فى تناول الأطعمة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن بالرغم من الاهتمام بنوعية الطعام المتناول ومعرفه سعراته الحرارية ويبعدون عن الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك هرمونا يتم إفرازه فى الجسم يدعى هرمون "الكورتيزول"، أو يفرز عند شعور الشخص بالقلق والتوتر والخوف، ولذا نجد بعض الأشخاص عند اتباع الأنظمة الغذائية والحيل للتخلص من الوزن الزائد يثبت أو يزيد وزنهم نتيجة إفراز هذا الهرمون.

وأضافت، أن هرمون "الكورتيزول" يتعامل مع الجسم ونفسية الشخص بشكل مباشر أى "إلى يخاف من البعبع بيطلعلوا"، فى حالة خوفك من زيادة الوزن بسبب تناول قطعة من الشوكولاته فالخوف الناتج عن إفراز هذا الهرمون يتسبب بالفعل فى زيادة وزنك.

ولذا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تجنب الشعور بالخوف حتى نتجنب إفراز هرمون "الكورتيزول" الذى يزيد عند الشعور بالتوتر، كما أنه يتسبب فى ارتفاع نسبة الضغط واحتباس الماء داخل الجسم، كما أنه يزيد نسبة الأنسولين فى الدم مما يؤدى إلى زيادة الشعور بالجوع وتخزين فى الجسم.

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مصر 365

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