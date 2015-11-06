"الزراعة": 30% تراجع فى استيراد اللحوم بسب ارتفاع سعر الدولار

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة تستقبل 5000 عجل للتربية والتثمين، خلال الأيام القادمة من أورجواى و1500 من أوكرانيا للتربية، بالإضافة إلى 5000 من العجول الحية من مولدفيا للذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات لسد الفجوة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تراجع فى تقديم طلبات المستوردين للهيئة لاستيراد اللحوم المجمدة من الخارج بسبب أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى، موضحا أن انخفاض معدلات استيراد اللحوم وصلت لـ30 % مقارنة بالكميات المستوردة فى العام الماضى، بسبب إحجام الشركات المستوردة عن إبرام صفقات جديدة بسبب تقلبات أسعار الدولار بالأسواق وتوقف شحنات اللحوم فى الموانئ.

وأضاف جاد المولى، أن أجهزة "الهيئة" تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى عجول التثمين وخاصة الصغيرة للوصول بأوزانها المطلوبة ما قبل الذبح، مشيرا إلى أن العجول المستوردة تخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطريا فى دولة المنشأ، وتحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى مصر.

وأوضح جاد المولى، أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع للإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الإمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

ونوه رئيس الحجر البيطرى، أن استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة كأحد المحاور لسد العجز فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى، حيث تقوم إدارة الحجر بالهيئة بالموافقة على الاستيراد من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض المعدية، مع مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية، وكذلك شروط الهيئة من مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.

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