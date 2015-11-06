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مرشح بالدائرة الأولى فى الإسماعيلية: أسعى للقضاء على الفقر والبطالة

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مرشح بالدائرة الأولى فى الإسماعيلية: أسعى للقضاء على الفقر والبطالة مرشح بالدائرة الأولى فى الإسماعيلية: أسعى للقضاء على الفقر والبطالة
أكد الدكتور عبد المالك عبد العال التوادرى مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية، ونائب رئيس قطاع شرق، والمرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، أن برنامجه الانتخابى يرتكز على القضاء على الفقر ومحاربة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات بالدائرة.

وأوضح التوادرى، خلال مؤتمر عقده فى حى ثان الإسماعيلية، أنه سيعمل جاهدًا على بذل مزيد من الجهد، للقضاء على البطالة، التى تعد آفة تنخر فى جسد المجتمع، وتمثل مقبرة لأحلام الشباب وطموحاتهم، مؤكدًا ضرورة توفير فرص عمل لهم بالقطاع العام أو الخاص، وتقديم كل الخدمات لأهالى الدائرة فى شتى المجالات، وذلك بالاهتمام بالصحة والتعليم وتحسين الطرق، التى تربط المدينة بالمناطق الصناعية كمدينة السادات وغيرها من المدن الصناعية لكى يستطيع العمال العودة إلى منازلهم يوميًا دون صعوبة.

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