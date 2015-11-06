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"التموين": المخزون الاستراتيجى من السلع المدعمة يكفى 3 شهور فقط

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"التموين": المخزون الاستراتيجى من السلع المدعمة يكفى 3 شهور فقط "التموين": المخزون الاستراتيجى من السلع المدعمة يكفى 3 شهور فقط
أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية المدعمة يكفى احتياجات أصحاب بطاقات التموين لمدة 3 أشهر، وأنه يتم توفير السلع أولًا بأول، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط المخالفين.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، إنه "سيتم فتح الاعتمادات المالية لبدء قيام هيئة السلع فى استيراد السلع الغذائية الأساسية خلال الأيام المقبلة، ومنها الزيت والبقوليات واللحوم بمختلف أنواعها والدواجن، لطرحها للمواطنين فى الأسواق بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى".

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مصر 365

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