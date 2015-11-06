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هاشتاج "قول لأبو تريكة" يتصدر "تويتر" فى عيد ميلاده.. ومغردون: ستظل أسطورة

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دشن محبو محمد أبو تريكة، نجم الأهلى السابق، هاشتاج يحمل اسمه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بين الهاشتاجات المتداولة لليوم الجمعة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد الماجيكو، ومعشوق الجماهير، الذى يوافق غدا السبت 7 نوفمبر، وبذلك يتم عامه السابعة والثلاثين، حيث ولد 7 نوفمبر عام 1978، ورغم بعده عن المستطيل الأخضر إلا أنه ما زال قريبا من أذهان وعقول محبيه.

وانهالت التعليقات عبر الهاشتاج تشيد بما فعله أبو تريكة خلال مسيرته مع الكرة المصرية والمارد الأحمر، فغرد أحد النشطاء قائلا "كل سنة وأنت طيب يا أعظم من لمس الكورة، كل سنة وأنت طيب يا أسطورة"، وقال آخر "كل سنة وأنت طيب يا أحسن رجل أنجبه النادى الأهلى".

وقال أحمد فودة، "فعلا حب الناس رزق ونعمة، كل سنة وأنت طيب يا أجمل إنسان قبل ما تكون أفضل لاعب"، فيما غرد آخر "كل سنة وأنت أرقى اللاعبين، كل سنة وأنت حبيب الملايين، كل سنة وأنت روح المصريين".

وبدورها، قالت أية عاطف "كل سنة وأنت طيب، أسطورة لم تتكرر مرة أخرى، مهارة وأخلاق نعم أتحدث عن أبو تريكه"، فيما قال مغرد "أنت صانع البسمة والسعادة على وجوه المصريين".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365