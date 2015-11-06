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بالفيديو عاجل إعصار في محافظة دمياط يقتلع كل شئ يقابله

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بالفيديو عاجل إعصار في محافظة دمياط يقتلع كل شئ يقابله بالفيديو عاجل إعصار في محافظة دمياط يقتلع كل شئ يقابله

قامت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير كل سكان المدن في جمهورية العربية ، من سوء الأحوال الجوية التي سوف تمر بها البلاد هذه الأيام من تقلبات جوية وأمطار غزيرة تغزو كل البلاد ، وكانت مدينة الإسكندرية غرقت من قبل مرتين بسبب تساقط الأمطار بغزارة .

وتم تداول الكثير من الفيديوهات علي مواقع التواصل الإجتماعي ” الفيس بوك وتويتر ” وأيضا علي موقع الفيديوهات الشهير ” اليوتيوب ” ، وهناك تم تداوله عن إعصار شديد قام بضرب قرية الناصرية ، هذه القرية تابعة لمركز فارسكور ، في محافظة دمياط ، قام هذا الإعصار بإقتلاع كل ما يقابله .

الجدير بالذكر أن محافظات مصر الساحلية تشهد سوء الطقس والأحوال الجوية وتشهد أمطار شديدة منذ بداية فصل الخريف ، ويعتقد المسؤولين أنه سوف تتساقط الأمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة ، لذلك قاموا بتحذير كل سكان المناطق الساحلية بإلتزام المنازل خوفا علي سلامة المواطنين من الأحوال الجوية .

يمكنك أيضا مشاهدة الفيديو الذي تداوله كثيرا عن هذا الإعصار الذي قام بإقتلاع كل شئ يقابله :

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