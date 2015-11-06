بالفيديو عاجل إعصار في محافظة دمياط يقتلع كل شئ يقابله

قامت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير كل سكان المدن في جمهورية مصر العربية ، من سوء الأحوال الجوية التي سوف تمر بها البلاد هذه الأيام من تقلبات جوية وأمطار غزيرة تغزو كل البلاد ، وكانت مدينة الإسكندرية غرقت من قبل مرتين بسبب تساقط الأمطار بغزارة .

وتم تداول الكثير من الفيديوهات علي مواقع التواصل الإجتماعي ” الفيس بوك وتويتر ” وأيضا علي موقع الفيديوهات الشهير ” اليوتيوب ” ، وهناك فيديو تم تداوله عن إعصار شديد قام بضرب قرية الناصرية ، هذه القرية تابعة لمركز فارسكور ، في محافظة دمياط ، قام هذا الإعصار بإقتلاع كل ما يقابله .

الجدير بالذكر أن محافظات مصر الساحلية تشهد سوء الطقس والأحوال الجوية وتشهد أمطار شديدة منذ بداية فصل الخريف ، ويعتقد المسؤولين أنه سوف تتساقط الأمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة ، لذلك قاموا بتحذير كل سكان المناطق الساحلية بإلتزام المنازل خوفا علي سلامة المواطنين من الأحوال الجوية .

يمكنك أيضا مشاهدة الفيديو الذي تداوله كثيرا عن هذا الإعصار الذي قام بإقتلاع كل شئ يقابله :

شبكةعيونالإخبارية

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