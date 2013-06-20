"الجهاز الفضائى" تقنية تساعد فى علاج تشوهات العظام

أكد الدكتور حاتم قطب استشارى جراحة العظام بطب قصر العينى أن هناك وسائل حديثة ظهرت فى علاج تشوهات العظام باستخدام جهاز حلقى يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر ويتميز بالقدرة على الحركة ثلاثية الأبعاد والجديد فى هذه التقنية انك تستطيع بعد تحديد التشوه الموجود فى الطرف يتم وضع مقاييس التشوه بالكمبيوتر، حيث يمنحك خريطة للتعامل مع الجهاز ميزة هذه الطريقة السرعة والدقة فى إصلاح التشوه تدريجيا والتشوهات ثلاثية الأبعاد أيضا ويعتبر طريقة سهلة وبسيطة بالنسبة للمريض حيث يمكن أن يستخدم الجهاز بنفسه.

ومن عيوب هذه التقنية أنها مكلفة حيث تستخدم لمريض واحد فقط وتكلفتها عالية جدا، حيث تصل إلى 5000 آلاف دولار ثمن الجهاز.

وتتم إجراء الجراحة بتقييم التشوه وتثبيت الجهاز بالطرف جراحيا فى وضع التشوه ثم عمل شرخ بسيط بالعظم ويتم استعدال التشوه تدريجيا وهذا الكسر يتم فى جرح حوالى 1 سم ويتم تثبيت الجهاز بأسلاك ومسامير تثبت فى العظام وهذا الجهاز يسمى "الجهاز الفضائى".

ويستخدم فى علاج العظام ذات الكسر المضاعف والتى لم يتم التئامها نتيجة وجود التهاب صديدى فى العظام من أو نتيجة وجود كسور مفتوحة أو تلوث شريحة تم تركيبها أو مسامير بعد التثبيت الداخلى أو العدوى من تلوث بالدم.

ويقول إن التشوه قد يكون ناتجا أيضا عن إجراء المريض عدة عمليات وفشلت والجلد الموجود فوق العظام يكون جلد متقرح وصعب إجراء عمليات فيه بغلق المكان الذى يوجد فيه ويتم إعطاء المريض مضادات حيوية لمدة 5 أيام.

ويتم استئصال العظام الميتة واستخدام جهاز اليزاروف وهو يسمى ماكينة لحام العظام ويتم الضغط على المكان غير الملتئم وإذا كان المريض يعانى من قصر فى القامة يتم إجراء تطويل تدريجى باستخدام جهاز "اليزاروف" والذى يتيح للعظام النمو أثناء وجودة تحت الشد فى الجهاز ويتم إجراء استطالة للعظام 1 ملى فى اليوم وهذه التقنية تستخدم فى الأشخاص قصار القامة.

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