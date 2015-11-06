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مرشح بالزقازيق يطالب بإصلاح التعليم قبل حظر الدورس الخصوصية

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مرشح بالزقازيق يطالب بإصلاح التعليم قبل حظر الدورس الخصوصية مرشح بالزقازيق يطالب بإصلاح التعليم قبل حظر الدورس الخصوصية
أعرب المحاسب ماجد دياب مرشح دائرة الزقازيق بالشرقية، عن استيائه من القرار الأخير بإغلاق مراكز الدورس الخصوصية، لما يسببه من ضرر على الطلاب خاصة مع قرب انتهاء الفصل الدراسى الأول، ما سيهدد مستقبلهم خاصة طلاب الثانوية العامة والشهادات.

وأكد المرشح فى تصريح خاص، أن القرار ضرورى لكن ليس فى هذا التوقيت، موضحا أنه قبل إلزام الطالب بالحضور يجب توفير مبان وفصول لائقة، ومعرفة كفاءة المدرسين الموجودين بها، وعمل خطط تدريبية سريعة لرفع مستوى المدرس من خلال دورات تدريبية متخصصة، تخفيض عدد الفصول، تفعيل التفتيش والتوجيه على المدرسين وتواجدهم من عدمه، ورفع المرتبات بما يليق باحتياجاتهم، وعودة فصول التقوية داخل المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى، وكل هذا يمكن تجهيزة هذا العام وتكون البداية من العام المقبل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ليس بقرارت تأخذ قبيل الامتحانات.

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مصر 365