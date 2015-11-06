أم تتهم أبنائها بالحجر عليها بعد أن استدانت من أجلهم

بعد وفاة زوجها أصبحت هى رجل المنزل استدانت وأسست مشروع خاص بها لإنتاج المفروشات المنزلية وأفنت عمرها على وتطورته مع مضى الأيام لتنفق كل ما تربحه على أولادها حتى يصبحوا أفضل من على الأرض ولا تحرمهم من شىء وزوجتهم ووضعت كل ما تملك بين أيديهم، وعندما تعثرت ماديا وتراكمت عليها الديون باعوها وتركوها تسجن وتهربوا من صلتها بهم وأشاعوا لدى الديانة أنها هربت الأموال للخارج.>قالت السيدة"خديجة.عبدالنعيم" صاحبة الـ58 عاما أمام محكمة الأسرة بـ"روض الفرج" ردا على دعوى الحجر: تحملت ما لا يستطيع بشر أن يمر به سجنت وقضيت 3 سنوات أعانى بسبب تراكم الديون بسبب استهتار أولادى.

وأكملت: عندما تمكنت من سداد ديونى والتصالح مع أصحاب الشيكات وخرجت من السجن وتماسكت ورجعت أقوى وأنقذت مشروعى من الدمار الذى لحق به رأيتهم يلهثون خلفى طمعا فى أموالى بعد أن تركونى سنوات دون السؤال عنى فكنت أنا الوحيدة التى لا يزورها أبنائها فى العنبر الذى قضت فيه أيام سجنى.

وتابعت: وقف معى الجميع وساندونى ولكن للأسف من هم من دمى لم يتذكرونى وعندما رفضت أن أفتح لهم قلبى ذهبوا وأقاموا ضدى تلك الدعوى ليستولوا على أموالى منهم لله اكتشفت بعد كل السنوات التى قضيتها فى الحياة أننى لم أنجب.

يذكر أن المحكمة رفضت الدعوى بعد التأكد من أنها كيدية وأن المدعى عليها قادرة على التصرف ولا تعانى من أى عارض يستدعى الحجر عليها.