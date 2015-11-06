استئصال البروستاتا لا يؤثر على القدرة الجنسية للرجال

ما هو سرطان البروستاتا؟

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البروستاتا من أهم الغدد الأساسية فى جسم الرجل، وهى المسئولة عن إفراز الهرمون الذكرى، تتعرض البروستاتا للعديد من الأمراض فى المراحل العمرية المختلفة لدى الرجل، ومع تقدم العمر ترتفع فرص الإصابة بسرطان البروستاتاسرطان البروستاتا تبعا لرأى محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة هو أحد أنواع الأورام التى تصيب الرجال فى المراحل المتقدم من أعمارهم، وترتفع نسب الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل خاص بعد العقد السابع.

وسرطان البروستاتا هو نوع من التضخم الذى يحدث بصورة طبيعية لغدة البروستاتا، ولكنه يتحول لورم وتضخم خبيث، وبالطبع فالحل الوحيد لعلاج سرطان البروستاتا هو استئصال الغدة بالكامل.

تأثير استئصال البروستاتا على القدرة الجنسية للرجل

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أما عن تأثير استئصال غدة البروستاتا على القدرة الجنسية لدى الرجال، فيوضح أمبابى أن تلك الجراحة لا تمثل أى دور يذكر على العملية الجنسية، فغدة البروستاتا لا يرتبط عملها بانتصاب العضو الذكرى، بل تتم عملية الانتصاب بصورة طبيعية بعد استئصال البروستاتا.

لكن المشكلة التى تواجه اغلب الرجال بعد تلك الجراحة، هى مشكلة نفسية فى المقام الأول نتيجة لعدم حدوث قذف للسائل المنوى بعد استئصال البروستاتا، وهو ما يتسبب فى استهجان بعض الرجال للعملية الجنسية وتوقفهم عنها.