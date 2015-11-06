نصائح لمرضى الجهاز الهضمى أهمها ابعد عن الدهون والمقلى والنسكافيه

مع انخفاض درجات الحرارة وحلول موجة من الطقس البارد على البلاد بسبب التغيرات الجوية يتعرض كثير من الأشخاص إلى الإصابة ببعض المشاكل الصحية بسبب العادات الغذائية الشائعة عند انخفاض درجات حرارة الجو خاصة مرضى الجهاز الهضمى.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى أمراض الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مرضى الجهاز الهضمى مراعاتها خلال فترة الطقس البارد، منها ضرورة عدم الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة سريعة التحضير نظرا لأنها أحد العوامل التى تسبب منع امتصاص الجسم للحديد وكذلك الإصابة بالتهابات وقرح المعدة والأثنى عشر.

واستكمل د. طايع قائلا " يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول شوربة الخضار نظرا لأنها تمنح الإحساس بالشبع والشعور بالدفء على عكس المأكولات الأخرى الغنية بالنشويات والدهون التى تساعد على الدفء ولكن تتسبب فى عسر الهضم وتقلصات المعدة وزيادة الوزن".

ويتابع د. طايع قائلا " يفضل الإقلال من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات التى تساعد على زيادة الوزن والتعرض لمشاكل القولون وتصلب الشرايين والضغط المرتفع واستبدالها بالأطعمة المطهية على طريقة الشوى والسلق لتجنب مشاكلها الصحية".