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نائبة فى حب مصر بسوهاج: أسعى لزيادة المدارس فى سوهاج وحل مشاكل الصرف الصحى

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نائبة فى حب مصر بسوهاج: أسعى لزيادة المدارس فى سوهاج وحل مشاكل الصرف الصحى نائبة فى حب مصر بسوهاج: أسعى لزيادة المدارس فى سوهاج وحل مشاكل الصرف الصحى
قالت منال ماهر، النائبة عن قائمة فى حب بسوهاج، إن هناك أكثر من آلية لتشغيل الشباب منها إقراض الشباب من الصندوق الاجتماعى مطالبة بتسهيل إجراءات ذلك لعمل المشروعات الخاصة بهم.

وأضافت النائبة فى تصريحات صحفية أنها تسعى إلى زيادة عدد المدارس فى المحافظة وحل مشاكل الصرف الصحى، وخاصة فى المناطق المحرومة وإدخال مياه الشرب لهم بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين الطرق لعدم تكرار السيارات، مشيرة إلى اهتمامها بإقامة المشروعات ودراسة جدوى لاستيعاب عمالة كثيفة تعمل على تنمية المجتمع.

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مصر 365

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