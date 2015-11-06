"الجبهة الوسطية" تعلن تجميد نشاطها حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية

أعلنت الجبهة الوسطية لمواجهة العنف والتطرف، تجميد نشاطها حتى الانتهاء من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وقال صبرة القاسمى منسق الجبهة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "نحن جبهة تنويرية تثقيفية وفعاليتنا لنشر الوسيطة والتصدى للعنف والتطرف، فأثرنا تجميد نشاطنا خلال المرحلة الحالية حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية حتى لا نحسب على أى فصيل سياسى".

وأضاف "القاسمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لقد عرض علينا أعضاء فى الجبهة خوض الانتخابات البرلمانية، ولكننا رفضنا وآثرنا أن نقف على الحياد من الجميع لأننا لا نريد تحقيق أى مكاسب سياسية".