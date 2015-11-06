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بالصور.. وفاة 58 عراقياً بصعقات كهربائية ناجمة عن أمطار غزيرة

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بالصور.. وفاة 58 عراقياً بصعقات كهربائية ناجمة عن أمطار غزيرة بالصور.. وفاة 58 عراقياً بصعقات كهربائية ناجمة عن أمطار غزيرة

>مصرع 58 عراقيا بصعقات كهربائية اثناء هطول أمطار غزيرة وفيضانات شهدها العراق الأسبوع الماضى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الخميس ما يترجم تدهور الخدمات العامة فى البلاد.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة أحمد الردينى فان 58 شخصاً توفوا بسبب "صعقات كهربائية"، وأدت امطار غزيرة هطلت لأيام إلى فيضان اغراق نظام الصرف الصحى فى العاصمة بغداد ومناطق اخرى من البلاد.

وأظهرت اشرطة بثت على الانترنت جثث اشخاص يفترض تعرضهم لصعقات كهربائية يجرى انتشالها من شوارع غارقة فى المياه، ومع استمرار هطول الأمطار الخميس دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى الحذر فى التعامل مع توزيع الكهرباء واسلاكها واعمدتها ومحولاتها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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