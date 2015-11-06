رابطة العالم الإسلامى: الأمة الإسلامية تقدر جهود السعودية وتدافع عنها

أعرب الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى أمين عام رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة، عن اعتزازه حينما يرى القطاعات العسكرية فى المملكة العربية السعودية مدركة لخصوصيات المملكة وأهميتها.

وأكد التركى، حسب بيان رسمى، أن القوات المسلحة السعودية تدرك أنها تحمى دولة مسلمة، قامت على كتاب الله وعلى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحمى الحرمين الشريفين، مضيفا أن الأمة الإسلامية كلها تسعى جميعها لحماية السعودية؛ ولذلك كل المسلمين يقدرون المملكة قيادة وشعباً، ويقدرون جهودها فى مختلف المجالات.

وقال التركى: "سررت كثيراً عندما التقيت فى هذه الزيارة بعدد من الأخوة فى القطاعات العسكرية لأنى وجدت لديهم الوعى، والقدرة، والحماس، والاهتمام، وهذا يسر كل إنسان، كل مواطن سعودى يشعر بالاعتزاز حينما يجد القوات المسلحة، ويجد الذين يدافعون عن الوطن ويرابطون في سبيل حمايته بهذا المستوى".

وأضاف التركى، أن برنامج القيم العليا الذى تأتى هذه الزيارة ضمن أنشطته يركز على جمع كلمة أبناء المملكة على الوحدة الوطنية، الملك عبد العزيز - رحمه الله - وجمع أبناء المملكة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأشار التركى، إن أن الملك المؤسس حرص كل الحرص هو ومن جاء بعده من الملوك إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على أن تكون كلمة المواطنين واحدة، وأن يتعاونوا فيما يخدم وطنهم وأمتهم ودينهم.