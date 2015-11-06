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مرشح حزب مستقبل وطن بالقناطر يبدأ حملته الانتخابية بحفل زفاف

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قام عادل عامر مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة القناطر الخيرية، أمس الخميس، بمسيرة حاشدة خرج بها شباب القناطر يحملون صور المرشح وجابت المسيرة شوارع قرية بهادة، وشارك المرشح حفل زفاف عروسين بالقرية والتقط معهما الصور.

وقال عامر خلال جولته، إن برنامجه الانتخابى يعتمد على خلق فرص عمل للشباب وإيجاد حلول حقيقية لمكافحة البطالة من خلال الاهتمام بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الرقابة الكاملة على المستشفيات الحكومية والخاصة والتأمين الصحى ودعم منظومة التعليم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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