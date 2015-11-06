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الأحد.."دور التعليم والتعلم الإكلينيكى فى التمريض والعلوم الصحية".. المؤتمر الدولى الرابع بجامعة طنطا

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الأحد.."دور التعليم والتعلم الإكلينيكى فى التمريض والعلوم الصحية".. المؤتمر الدولى الرابع بجامعة طنطا الأحد.."دور التعليم والتعلم الإكلينيكى فى التمريض والعلوم الصحية".. المؤتمر الدولى الرابع بجامعة طنطا
تنظم كلية التمريض بجامعة طنطا الأحد القادم المؤتمر الدولى الرابع بعنوان "دور التعليم والتعلم الإكلينيكى فى التمريض والعلوم الصحية"، بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى فى تمام الساعة التاسعة صباحا تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخـالق خليل، رئيس جامعة طنطا.

صرح بذلك المركز الإعلامى لجامعة طنطا، ويستضيف المؤتمر الدكتورة تقوى يوسف، عميد كلية التمريض بالحرس الوطنى بجدة بالمملكة العربية ، والدكتور حسنة عرفان عميد كلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية .

وتدور محاور المؤتمر حول استراتيجيات التعليم والتعلم الإكلينيكى فى التمريض والأساسيات النظرية الخاصة بهما، ويتنافس فى المؤتمر ما يقرب من 45 بحثا مقدما من عدد من الباحثين من جامعة طنطا والجامعات المصرية الأخرى "المنصورة - عين شمس - حلوان - كفر الشيخ - أسيوط - المنوفية - الإسكندرية".

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