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مناقشة "وسائل الإعلام وواقع السينما المصرية" بثقافة أسوان

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مناقشة "وسائل الإعلام وواقع السينما المصرية" بثقافة أسوان مناقشة "وسائل الإعلام وواقع السينما المصرية" بثقافة أسوان
نظم فرع ثقافة أسوان، مساء الخميس، محاضرة عن "وسائل الإعلام وتشكيل الوعى الجماهيرى" ألقاها الدكتور محمود عفيفى رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسوان.

وقال الدكتور عفيفى، إن التعبير عن روح الأمة وخصائصها وشكلها من ضعف أو قوة أو تقدم أو تأخر، ونشر القيم والأخلاقيات والسلوكيات التى تغير وعى أفراد المجتمع، وتأخذ بهم إلى الرقى والتقدم فى كل المجالات، إعلام الشعب عن قضاياه وهمومه ومشكلاته.

وأضاف بأن السينما هى الفن السابع، والتى امتهنها العديد من الأشخاص، وهى وسيلة للترفية والاتصال بين الشعوب، عن "واقع السينما المصرية" تحدث الدكتور حسام محفوظ، كما تحدث عن أنواع الأفلام السينمائية وكيفية صناعة فيلم.

كما تمت أيضا زيارة إلى المتحف النوبى، وذلك ضمن ورشة البرنامج التدريبى للمعينين الجدد الذى تقيمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بهيئة قصور الثقافة برئاسة هويدا عبد الرحمن، والمقامة بفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس نجيب، التابع لإقليم جنوب الصعيد، تحت رعاية الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمستمر حتى منتصف الشهر الحالى.

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مصر 365