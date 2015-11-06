الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم المؤتمر الدولى لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية –"المؤتمر الدولى للطرق المستدامة لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل باستخدام التكنولوجيا المساعدة (IC-SWING)"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 9-10 نوفمبر 2015 بمقر الأكاديمية بأبوقير – الإسكندرية.

وذلك بحضور السفير جون كاسون السفير البريطانى بجمهورية مصر العربية، المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جمال محمد سرور وزير القوى العاملة، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية،القنصل كارولين ألكوك القنصل البريطانى بالإسكندرية، سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، الدكتور ياسر الشايب المنسق الوطنى لبرنامج الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم العالى، الدكتورة هبة هجرس أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، الدكتور محمد على يوسف مؤسسة صندوق الخير، وائل زكريا رئيس فريق ممكن – هندسة من أجل المكفوفين.

حيث يقام المؤتمر بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مشروع (SWING) الممول من قبل الاتحاد الأوروبى والمركز الإقليمى بالأكاديمية والقنصلية العامة البريطانية، كما يشارك فى المؤتمر عدد من الجامعات العربية والأوروبية وهى جامعة عبد المالك السعدى وجامعة ابن طفيل من المملكة المغربية، وجامعة كوفنترى من المملكة المتحدة، وجامعة بولونيا من دولة إيطاليا، وجامعة أليكانتى من دولة إسبانيا بالإضافة إلى منظمة Four Element من دولة اليونان.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للعاملين فى مجال التعليم بمختلف القطاعات التعليمية والصناعية لسد الفجوة المعلوماتية وتشجيع إجراء الأبحاث وتطوير متطلبات التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة.

وكذلك التعليم الشامل للطلبة المعاقين، مع التركيز الخاص على المناهج المحلية للأطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات متعددة، مناقشة البحوث التطبيقية لتعزيز سبل عيش أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة، تطوير الطرق والممارسات التعليمية فى كلية التربية لتتناول علم النفس واحتياجات الطلبة المعاقين.

ويتناول المؤتمر عدد من المحاور الأساسية التى سوف يتم مناقشتها، وهى التكنولوجيا المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة، الكيانات الداعمة للطلبة المعاقين، إمكانية توظيف الخريجين من ذوى الإعاقات، التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم، سياسات الحكومة إزاء الطلبة المعاقين.