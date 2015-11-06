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زفة عروس تشارك فى مؤتمر انتخابى لثروت سويلم بالشرقية

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زفة عروس تشارك فى مؤتمر انتخابى لثروت سويلم بالشرقية زفة عروس تشارك فى مؤتمر انتخابى لثروت سويلم بالشرقية
فؤجئ العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مرشح بدائرة أبو حماد بالشرقية، خلال مؤتمر انتخابى له بقرية عمريط، بدخول زفة عرس مقر المؤتمر لمبايعته.

وهنأ الحضور العروسين، واحتفلوا معهما على أنغام أغنية "ثروت سويلم دا جوا العين"، التى غناها الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم له، ويرددها أنصار المرشح فى كل مؤتمر.

وأعرب سويلم عن سعادته البالغة لحرص العروسين على المشاركة فى المؤتمر الانتخابى يوم زفافهم، مؤكدا أن حب الناس له لا يقدر بثمن وسيظل معهم وبجانب كل فرد سواء كتب له التوفيق فى الانتخابات البرلمانية أو عدمه.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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