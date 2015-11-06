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"الأرصاد": استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 22

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"الأرصاد": استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 22 "الأرصاد": استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 22
أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، على استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال اليوم، ليستمر تكاثر السحب الممطرة والرعدية على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء ومحافظات الوجه البحرى حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أنه ستستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، لتكون درجة الحرارة بالقاهرة العظمى 22 والصغر 15 درجة مئوية، ليستمر بذلك نشاط الرياح، الأمر الذى يزيد من إحساس المواطنين ببرودة الطقس، موضحًا تواصل سقوط الأمطار بالمحافظات التى شهدت سيولاً خلال الأيام الماضية مثل الإسكندرية والبحيرة وغيرها من المحافظات.

وأكد "سعودى" أن انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح على البحر ين الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين وتوقف عمليات الصيد.

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مصر 365