أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

22 ديسمبر.. نظر أولى جلسات دعوى إلزام الحكومة بوضع خطة لمحو الأمية

Google+ Print
22 ديسمبر.. نظر أولى جلسات دعوى إلزام الحكومة بوضع خطة لمحو الأمية 22 ديسمبر.. نظر أولى جلسات دعوى إلزام الحكومة بوضع خطة لمحو الأمية
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم العزب المحامى، والتى تطالب بإلزام بوضع خطة للقضاء على الأميتين الهجائية والرقمية على النحو الوارد على المادة 25 من الدستور.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 2449 لسنة 70، أن المادة 25 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأميتين الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك