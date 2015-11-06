رحمة فى دعوى طلاقها: "زوجى اتجنن بعد ما ضرتى ماتت.. وحاول إلقائى من البلكونة"

"وقفت رحمة أمام محكمة الأسرة منهارة تشكو ما أصاب زوجها من جنون بعد وفاة ضرتها التى تزوجها عليها بعد 15 سنة زواج عاشت فيهم خادمة تحت قدميها – على حد قولها- وذاقت فيهم العذاب وهى تصبر على أذى زوجها وفى الأخير كفائها بأن أحضر لها زوجة ثانية جعلتها تعيش الجحيم على الأرض، وعندما شاء القدر وماتت لترحم منها اتهمها زوجها بقتلها وجن جنونه.. تلك هى مأساة "رحمة.م" أمام محكمة الأسرة بروض الفرج فى دعوى الطلاق ضد زوجها"عبدالرحمن.ش".

وأكملت "رحمة" أمام محكمة الأسرة فى دعواها التى تحمل رقم"2876" لسنة 2105:بعد أكثر من 15 عاما صبر على الحياة الزوجية من أجل الحفاظ على أولادى مع زوج يرى أننى بمثابة خادمة له قام بالزواج من فتاة لديها 17 عاما جعلتنى أكفر بالعيشة فى منزلى، وأصبحت آخذ تعليماتى من طفلة.

>وتابعت:عاشت معى ضرتى سنة و7 شهور إلى أن أصيبت بسخونة مفاجئة ومشاكل فى المعدة جعلتها تدخل المستشفى وتقضى شهرا بداخله ولفظت أنفاسها هناك وبعدها زوجى ذهب إلى قسم الشرطة وأدعى على بقتلها ومكثت 3 شهور يحقق معى ومن قسم إلى محكمة ونيابة حتى أثبت الطب الشرعى أن الوفاة طبيعية.

واستكملت: لم يراعى زوجى العشرة واتهمنى زورا وبعد أن عدت لمنزلى وجده قد فقد عقله ويتصرف بجنون حتى أنه قام بإجبارى للخروج إلى الشرفة ومحاولة إلقائى منها لولا إنقاذى بواسطة أولادى والجيران.

وتابعت:لن أعيش معه يوم واحد فقد كرهته منذ سنوات والآن أصبحت عشرتنا معا مستحيلة فكلانا خطر على الآخر .

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