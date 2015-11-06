الأهلي يدافع عن قرار بيسيرو بتغيير مركز عبد الله السعيد

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن أداء الفريق الفريق لم يتأثر بتغيير مركز عبد الله السعيد في مباراة المقاصة في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة (الحياة 2):"لا أرى مبررًا لانتقاد بيسيرو بعد تغيير مركز عبد الله السعيد".

وأضاف"لقد أجاد السعيد في مركز الجناح عام 2012، عندما لعب الأهلي بخطة 4-4-2 عام 2012".

وأوضح"وقتها كانت المحاور الهجومية للأهلي عبد الله السعيد ووليد سليمان على الأطراف، ورأسي الحربة السيد حمدي ومحمد ناجي جدو".

وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي خاض خلالها الفريق 4 مباريات في الدوري، كانت فرصة مناسبة لبيسيرو ومعاونيه في عمل تقييم مبدئي للاعبين.

وأتم"جمعنا عدد جيد من النقاط، كنت أتمنى أن نصل للنقطة 12، ولكن الأهلي سيكون الأكثر استفادة من فترة توقف الدوري".