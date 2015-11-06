الدفاع المدني في رفحاء يتلقى 50 بلاغاً وينقذ 14 محتجزاً وسط السيول

أعلن الدفاع المدني بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عن تلقيه أكثر من 50 بلاغاً بسبب غزارة الأمطار، وانقاذ أسرة محتجزة مكونة من 9 أفراد.

وشملت البلاغات عمليات احتجاز لأشخاص تم انقاذهم، وكذلك تم إنقاذ أسرة محتجزة مكونة من تسعة أفراد بحي العزيزية وتم اخلاؤهم لمكان آمن وجرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيوائهم وتسكينهم.

كما انقذ مركز الدفاع المدني ببلدة الهباس عائلة مكونة من ثلاثة اشخاص كانت محتجزة بسبب الأمطار - شمال القصوريات - 125 كلم شرق رفحاء حيث تم إخراجهم من قبل الدفاع المدني وهم بصحة جيدة ولا توجد أية خسائر او اصابات.

كما باشر مركز الدفاع المدني بلينة 100 كلم جنوب رفحاء انقاذ شخصين كانا محتجزين جنوب شرق لينه 100كلم - طريق الحدقة - جنوب رفحاء 200كلم، حيث تم اخراجهم من قبل الدفاع المدني ونتجت عن الحادث اصابة المرافق اثناء محاولته اخراج السيارة وتم تسليمه للهلال الاحمر بلينة.

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المقدم فهد الاسمر العنزي، مشيراً إلى ان هناك خطة متكاملة، وجاهزية لدى إدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء للتعامل مع البلاغات واي طارئ لا سمح الله، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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