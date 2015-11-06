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ختام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية القرآنية 37

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ختام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية القرآنية 37 ختام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية القرآنية 37
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التصفيات الأولية بفندق مكارم أجياد

    تختتم اليوم الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية التصفيات الأولية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والثلاثين والتي انطلقت في وقت سابق بمشاركة 124 متسابقاً يمثلون 66 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في مكة المكرمة، حيث استقبلتهم الأمانة العامة للمسابقة، وأدوا مناسك العمرة، واستقروا قرب الحرم المكي الشريف. وأوضح الدكتور منصور بن محمد السميح الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية أن المشاركين يمرون بمرحلتين من التصفيات: أولية ونهائية، حيث يشترط الحصول على ما لا يقل عن 80 % في التصفيات الأولية للدخول في التصفيات النهائية، وقد اختتمت لجنة تحكيم التصفيات الأولية عملها وإجراء اختبارات للمشاركين وذلك وسط أجواء روحانية تعبق بعطر القرآن وبركته، وشرف المكان وعظمته، ويحظى المشاركون بكرم الضيافة وحسن الرعاية من جهة التنظيم في أمانة المسابقة.

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