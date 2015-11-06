لجنة ثلاثية لحصر أضرار أمطار حفر الباطن.. والبلدية تستنفر طاقاتها

أعلن الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري عن تشكيل لجنة ثلاثية حكومية تضم مندوبين من محافظة حفر الباطن والدفاع المدني ووزارة المالية لحصر الأضرار وتقدير الخسائر المادية ناتجه عن هطول الامطار الثلاثاء الماضي على حفرالباطن.

550 بلاغاً وإخلاء وإيواء 14 أسرة بسبب غزارة الأمطار

وبين أنه ورد 550 بلاغ، وإخلاء وإيواء 14 أسره ويبلغ عددهم 97، وأن عدد الأشخاص المحتجزين داخل مركباتهم والذين تم إنقاذهم 60 شخص، وعدد المنازل المتضررة 27 وعدد السيارات المتضررة 17.

مبيناً أنه نتج عن الأمطار غرق ووفاة طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام في مستنقع مياه بأحد المباني "تحت الإنشاء" كما توفي مقيم باكستاني يبلغ من العمر 29 عام نتيجة صعق كهربائي.

وفي موضوع ذي صلة، عقد أمس رئيس بلدية محافظة حفر الباطن نايف بن مناحي بن سعيدان اجتماع طارئ بالقياديين بالبلدية والمشرفين على فِرق الطوارئ لتقييم عمل فِرق الطوارئ بالبلدية أثناء هطول الأمطار الغزيرة على مدينة حفر الباطن الثلاثاء الماضي.

وبلغت كميات الأمطار 63 ملم حسب ما صدر من جهات الاختصاص وما نتج عن ذلك من سيول على جميع أحياء المدينة نتج عنها تجمعات مياه في بعض أحياء المدينة وشوارعها بعد توقف الأمطار.

وقد تم في الاجتماع تقييم تلك الأعمال ووضع خطط إضافية للخطة السابقة المعمول بها وعلى وجه السرعة لسحب المياه المتبقية في شوارع وطرق بعض أحياء المدينة وكذلك نظافة مخلفات السيول من الأتربة والعوالق الأخرى التي في قنوات التصريف المكشوفة والمُغطاة وكذلك التي في الشوارع والطرق حيث تم إعادة تقسيم مدينة حفر الباطن إلى ستة مربعات بخلاف الطرق الرئيسية، وتكليف مدير إدارة الصيانة والحركة مدير إدارة الكوارث علي بن سلمان الحربي بتقييم الوضع على الطبيعة لجميع أحياء المدينة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وبعد توقف هطول الأمطار والمساندة الفورية بتزويد جميع مشرفين الفِرق بما يحتاجونه من مُعدات وآليات ومضخات حسب تقييمه لاحتياج وخطورة الوضع في كل مربع ليتم نظافة قنوات التصريف المكشوفة والمغلقة لتصريف مياه الأمطار وكذلك نظافة الطرق من مخلفات السيول من الأتربة وغيرها وسحب أي مياه راكدة في تلك المربعات الست.كما تم تكليف مدير إدارة النظافة المراقب الصحي سعود بن عويضه العنزي قبل وأثناء وبعد هطول الأمطار بمساندة جميع مشرفين الفِرق بما يحتاجونه من أعمال لنظافة القنوات المكشوفة والمغلقة وبصفة مستمرة لتصريف مياه الأمطار ومن ثم كنس بقايا الغبار والأتربة التي على الطرق والشوارع في جميع أحياء ومربعات المدينة، على أن يتم الاستعانة بمقاولين مشاريع البلدية لدعم مشرفين الفِرق بما يحتاجونه من مُعدات وآليات أثناء هطول الأمطار وبعد توقفها إذا تطلب الأمر لذلك حرصاً على نظافة الطرق والشوارع من مخلفات السيول من الأتربة وتتكون كل فرقة من فِرق الطوارئ من مشرف مراقبيين و 15 عامل، على أن يتم الاستعانة بآليات ومعدات الدفاع المدني وفرع وزارة المياه وشركة الكهرباء والشركات الخدمية الاخرى التي تعمل في مدينة حفر الباطن مع الجهات الحكومية الأخرى في حالة الطوارئ إذا تطلب الأمر لذلك ويتم التواصل مع الدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى والشركات من قِبل رئيس البلدية أو مساعد رئيس البلدية أو وكيل الخدمات المساعد أو مدير إدارة الكوارث.

وتم التأكيد في الاجتماع على الجميع من بالتقاني في العمل والاستعداد التام قبل هطول الأمطار وإثنائها وبعد توقفها والقيام بجميع ما يلزم من أعمال لسرعة تصريف مياه الامطار ونظافة الطرق والشوارع.

من جانبه، أوضح محلل تنبؤات الطقس تركي الوايلي أن منخفض جوي بطبقات الجو العليا في صباح الثلاثاء الماضي أدى إلى حالة عدم استقرار بالأجواء على حفرالباطن وتوابعها إذ شهدت المحافظة والقرى التابعة لها تشكل سحب ركامية مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة جداً أدت إلى تشكل السيول استمرت قرابة خمس ساعات حيث بلغت كمية الامطار 63 ملم حسب إحصائية وزارة المياه والكهرباء المعلنة عبر موقعها الرسمي.

وشملت الأمطار الغزيرة مركز الفاو الشمالي والصفيري والدبدبة والمسناة والقيصومة ومركز القلت وتم قبل بدء الحالة تنبيه وتحذير المواطنين بالأمطار الغزيرة وعدم الاقتراب من أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول.من جانب آخر، قد شيعت جموع غفيرة من أهالي حفرالباطن ظهر أمس الطفل فرحان سامي العنزي الذي توفي نتيجة الغرق في بركة ماء بالقرب من أحد المشاريع الصحية تحت الإنشاء.

كما نقل مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي تعازي وزير التعليم د. عزام الدخيل وكافة منسوبي التعليم بالمحافظة خلال زيارته لأسرة الطالب فرحان سامي العنزي بالصف الثاني ابتدائي بمدرسة أبي أيوب الانصاري، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، ورافقه بالزيارة المساعد للشؤون التعليمية بنين ماطر الظفيري ورئيس قسم التوجيه والإرشاد هادي الظفيري ورئيس قسم العلاقات العامة سعود الشمري.

من جهة أخرى، شهدت مدارس حفرالباطن أمس حضور ضعيف بسبب تجمعات لمياه الأمطار التي لا زالت موجوده أمام بعض المدارس.