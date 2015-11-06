جائزة الشيخ بن صالح للتميز لمديري معاهد وبرامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

خصصت جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة جائزة التميز ل "مدير / مديرة" "معهد / برنامج" دمج لذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة على مستوى المملكة انطلاقاً من اهتمام وتشجيعاً للمبادرات الايجابية وتقديراً للعطاء المتميز.

وحددت الجائزة في دورتها الثانية عشرة لهذا العام شروط وضوابط خاصة لجائزة التميز، منها: أن يكون سبق للمعهد أو المدرسة أن فاز أحد طلابهم / طالباتهم بجائزة "الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة"، وأن يكون المرشح أو المرشحة قد أمضى بالإدارة أربع سنوات فأكثر، ويعمل على إقامة وتفعيل الأنشطة والفعاليات والأيام العالمية والإقليمية المتعلقة بالتربية الخاصة داخل المعهد / المدرسة بشكل مستمر، وتنظيم البيئة المدرسية بما يتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتميز طلبة المعهد / المدرسة بحصولهم على جوائز محلية أو إقليمية وحصول الكادر الإداري والتعليمي على دورات بالتربية الخاصة خلال فترة عمل المرشح/المرشحة.

وحدد لجائزة التميز قيمة نقدية بلغت (عشرة آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى شهادة تقدير تقدم في الحفل السنوي للجائزة، علماً أن آخر موعد لاستلام الترشيح هو يوم الخميس الموافق 20/3/1437ه، وإرسالها إلى مقر جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان بحي الرفيعة ص.ب 63372 رمز بريدي 11516، أو على البريد الالكتروني: (binsultan-reward@hotmail.com)، كما يمكن تحميل شروط واستمارة الترشيح من موقع الجائزة (www.binsultanaward.com).

من جانب آخر، اختتمت أمس دورة "مهارات حياتية في الإعاقة البصرية لمشرفات العوق البصري بالمملكة"، والتي رعتها جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان -رحمه الله- للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، والتي أقامتها الإدارة العامة للتربية الخاصة للبنات، بقيادة المدرب أنور النصار، واستمرت ثلاثة أيام في مقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض، ضمن مشروع التطوير المهني لمنسوبي التربية الخاصة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتدريب بوزارة التعليم، واستفادت منها 40 مشرفة ومعلمة عوق بصري، والمختصات في تربية وتأهيل المعوقين بصرياً من جميع أنحاء المملكة.

هذا، وقد ثمنت رئيسة اللجنة العلمية في الجائزة والمشرفة على الدورة د. ندى بنت صالح الرميح، المبادرات المميزة الذي تقوم بها سنابل الجائزة كل عام في رعاية الفعاليات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم، كما قدمت شكرها للمدرب أنور النصار على تقديمه هذه الدورة التي هي نتاج سنوات من العلم والخبرة يختزلها كتابه المميز "مهارات حياتية بالإعاقة البصرية"، كما شكرت جمعية الأطفال المعوقين التي تُرحب بإقامة هذه الدورات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم وتقديم التسهيلات اللازمة.

من جهته، أوضح المدرب أنور النصار مشرف عموم للإعاقة البصرية بالإدارة العامة للتربية الخاصة أن الدورة تهدف إلى التعرف على نماذج للمهارات الحياتية اليومية بطريقة تراعي الإعاقة البصرية، وإيجاد حلول لكيفية أداء المهارات الحياتية للمعوقين بصرياً، وتحديد أدوات وأساليب تعديل وتكييف تطبيق المهارات الحياتية، ودارت محاور الدورة حول الإعاقة البصرية وتحليل المهام، العناية الشخصية، مهارات التعامل مع المكونات المنزلية، مهارات في التوجه والحركة، مهارات في الترويح والترفيه، مهارات في القراءة والكتابة، دراسة حالة.