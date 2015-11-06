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«صحة عسير» تلغي ترسية مشروع الغسيل الكلوي في تنومة

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«صحة عسير» تلغي ترسية مشروع الغسيل الكلوي في تنومة «صحة عسير» تلغي ترسية مشروع الغسيل الكلوي في تنومة
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سعيد النقير

تنومة - سعيد معيض

    أوضح الناطق الاعلامي بصحة منطقة عسير سعيد بن عبدالله النقير أن مشروع مركز غسيل الكلى بمحافظة تنومة تم إلغاء ترسيته لعدم استكمال بعض الإجراءات النظامية التي ينص عليها نظام المشتريات الحكومية من قبل صاحب العرض الذي رست عليه المنافسة، وستتم إعادة طرحه قريباً. وكان مشروع مركز غسيل الكلى بمحافظة تنومة طرح في منافسة عامة في وقت سابق، ويتضمن انشاء 20 سريرا بمستشفى تنومة العام. يذكر ان "صحة عسير" اعلنت اوائل عام 2014 عن نيتها إنشاء مركز غسيل كلوي ملحق بمستشفى تنومة العام، ليخدم المرضى من أهالي محافظة تنومة والزائرين للمنطقة، لكن المشروع تأخر، مسبباً متاعب للمرضى، الذين يذهبون إلى مستشفى النماص أو بللسمر لإجراء الغسيل الكلوي عدة مرات في الاسبوع، عبر طرق جبلية متعبة.

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