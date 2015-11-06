مدير تعليم جدة يتفقد مشروعات تحت الإنشاء بحي أبحر

دشّن مدير تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي أمس مشروعي مدرسة رافع بن عميرة اﻻبتدائية وثانوية مكي بن أبي طالب بحي أبحر وهما من المشروعات التي تم استلامهما مؤخراً حيث أجرى جولة شملت مرافق المشروع مشيداً بجودة التنفيذ ودقّته للوصول إلى بيئة تعليمية محفّزة وآمنة للطلاب.

وأوضح مساعد مدير تعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي، أنّ تكلفة مشروع ابتدائية رافع بن عميرة بلغت تسعة ملايين و517 ألفا و564 ريالا، ويتميّز المبنى بأنّه مقاوم للزﻻزل حيث تبلغ قدرته اﻻستيعابية 850 طالباً تقريباً فيما بلغت تكلفة مشروع ثانوية مكي بن أبي طالب تسعة ملايين و468 ألفا و52 ريالا، ويتميّز المشروع بأنّه مقاوم كذلك للزﻻزل وتتسع قدرته الاستيعابية 780 طالب تقريباً.

من جهة ثانية، أجرى مدير تعليم جدة جولة ميدانية بجدة صباح أمس على عدد من المشروعات التعليمية والتي لاتزال تحت الإنشاء، حيث شملت الجولة مشروع مجمع بشر بن عاصم بن أبي سفيان بحي أبحر الشمالية، وتجول في مرافق المشروع واستمع إلى شرح عن مراحل العمل فيه.

وأوضح مدير شؤون المباني بتعليم جدة م. فايز الأحمد أنّ المشروع عبارة عن مجمّع مزوّد بصالة رياضية ويتّسع ل 780 طالباً، ويتميز بأنّه مقاوم للزلازل، مشيراً إلى أن تكلفته الإجمالية بلغت 12 مليون و748 ألفاً و530 ريالا.

عقب ذلك شاهد مدير تعليم جدة عرضاً مرئياً عن مراحل عمل المشروعات، قدمه مدير إدارة المشروعات بشؤون المباني م. حسين العمري، وفي ختام الجولة كرم مدير تعليم جدة عددا من المهندسين، مثمناً جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.