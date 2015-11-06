الخرج تودع شهيد الوطن «فواز الحربي»

ودعت محافظة الخرج أمس شهيد الوطن وكيل رقيب فواز بن محمد الحربي الذي استشهد وهو يدافع عن أرض الوطن مشاركاً زملاءه في الحد الجنوبي.

وقد تقدم المصلين على الشهيد محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، وقائد المنطقة الوسطى اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج، وشارك الجميع في دفنه بمقبرة الثليماء.

ونقل محافظ الخرج خلال تقديمه واجب العزاء في منزل والد الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة الرياض، داعياً للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.