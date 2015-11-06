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مدينة الملك سعود الطبية تدشن حملة «معاً ضد الإنفلونزا»

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مدينة الملك سعود الطبية تدشن حملة «معاً ضد الإنفلونزا» مدينة الملك سعود الطبية تدشن حملة «معاً ضد الإنفلونزا»

    دشن المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور هيثم الفلاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "معاً ضد الإنفلونزا".

وأوضح مدير مركز صحة المجتمع الدكتور أحمد الصليهم أن الهدف من الحملة هو الحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية من خلال إعطاء الجرعات إلى الممارسين الصحيين والمراجعين، حيث أثبتت الدارسات أن تطعيم الإنفلونزا يقلل بنسبة كبيرة من مضاعفاتها.

ودعا د. الصليهم الجميع إلى المشاركة بالحملة وأخذ اللقاح لأن الوقاية خير من العلاج، علماً أن المدينة وفرت أكثر من محطة تطعيم لخدمة المراجعين، سائلين العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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