يحق لكل مسلم أن يفخر بمشاركته في المسابقة وهي في البيت الحرام

التنافس في حفظ القرآن الكريم عمل صالح، وتعاون محمود، وخير وبرٌّ وفضيلة، ويعظم التنافس، وتعلو الهمم، وتشرئب النفوس إذا كان التسابق في حفظ كلام الله تعالى عند بيته العتيق، وأمام الكعبة المشرفة، وهذه ميزة كبيرة تختص بها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، حيث تحتضن الشباب المسلم من كافة أنحاء المعمورة في بيت الله الحرام من أجل تحفيزهم لإتقان القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتفسيراً وتدبراً، فجاؤوا إلى الحرمين الشريفين يحدوهم الشوق، ويملؤهم شغف رؤية البقاع الطاهرة . . .

والد المتسابق عمر : شرف عظيم لي مرافقة ابني في مناسبة قرآنية.

بداية يقول الأستاذ فؤاد أحمد دبوسي والد أحد المتسابقين من الأردن:

شعور جميل جداً لا يوصف في رحلة ممتعة جداً ما شاء الله تبارك الله الاستقبال والاهتمام واضح من البداية من حين وصولنا المطار، وهذا في الحقيقة شرف عظيم لي شخصياً بمرافقة ابني الحافظ للقران كاملاً، وسيتعرف على متسابقين من كافة بقاع الارض عرباً وغير عرب وغير ناطقين باللغة العربية، وهذه مكرمة جميلة جداً، ونشكر الجهة المنظمة على الجهد الجبار طبعا المهمة ليست بسهلة تنظيم وصول عدد كبير جداً من المتسابقين من شتى بقاع الارض مع تأمين أفضل إقامة لهم فالحقيقة كل الشكر للجهة المنظمة.

عبدالله عريبي : أداء نسك العمرة تكريم عظيم لكل مشارك

ويصف المتسابق عبد الله مصطفى عريبي من الجزائر مشاعره لحظة وصوله :

ليس هناك شعور للقادم إلى مكة المكرمة إلا أن تغمره الأحاسيس بالفرح والسرور ، كيف لا ؟ وهو يأتي بيت الله الحرام ، فكيف إذا ازدانت هذه الزيارة بمسابقة قرآنية لا يسمع فيها الإنسان إلا كلام الله يتلى ، وبحضور لجان محكمة من أرفع طراز، فهذا في الحقيقة يعد مفخرة للإنسان حتى وإن لم يحصل على أي مرتبة في هذه المسابقة فهو فائز بمجرد المشاركة وبتلاوة القرآن الكريم في أرض الله الحرام وفي مسجده الحرام .

أحمد شريف : مسابقة عظيمة تلك التي تكون في المسجد الحرام

ويضيف المتدرب : أحمد محمد شريف حجة من الأردن : شعور جميل أن نلتقي في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث منشأ النور المحمدي وقبلة المسلمين حيث تقام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته وهذا أحسن ما يكون للعبد المسلم في الدنيا والآخرة ، أن يحفظ كتاب الله تعالى في مكة المكرمة وهنالك حقيقة النور وهنالك الشعور الجميل والرفعة الجميلة عند الله وأن يكسب المسلم خيري الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )

العوضي : شعور الفرحة برؤية الكعبة يغلب كل المشاعر

ويؤكد المتسابق عبدالرحمن العوضي من مملكة البحرين ما قاله زملاؤه فيقول :

مكة مهبط الوحي، وأشرف المنافسات هي التي تقام بين جنباتها ويفرح من خلاله حافظ القرآن الكريم بالمشاركة في أي مناسبة تقام فيها.

و لاشك أن هذه المسابقة نعمة قد حصل عليها المتسابقون، ويجب أن نفرح بها لأن المشاركة فيها شرف كبير، وأتمنى من باقي حافظي القرآن أن ينالوا الفرصة في السنوات القادمة، فشعور الفرحة برؤية الكعبة يغلب كل المشاعر.

حسن أغرندي : شكرا للملك سلمان هذه الحفاوة بأهل القرآن

المتسابق المغربي حسن أغرندي يعبر عن فرحته بقوله :الحمد لله الذي أنعم علي بزيارة هذا المكان المقدس لتأدية العمرة وهو شرف لي يعجزني التعبير عن شعوري في المشاركة بالمسابقة للمرة الأولى، فالحمد لله تعالى ، وأشكر المملكة العربية السعودية ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكريمه أهل القرآن واهتمامه بهم.