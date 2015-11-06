وزير الاتصالات لـ"ممكن":"كل ما ألاقى شكاوى كتير كل ما هنقدر نحسن الخدمات"

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، إن "شركة فودافون ليست مدينة للشركة المصرية للاتصالات من أرباحها، لكنها أرباح مُرحّلة بقيمة 4 بلايين جنيه"، مشيراً إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تملك 45% من أسهم شركة فودافون مصر، موضحا أن عدد الشكاوى المطروحة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قليلة، مطالباً بالتقدم بالمزيد من الشكاوى، مضيفاً: "كل ما ألاقى شكاوى كتير كل ما هنقدر نحسن الخدمات".إعلان - Ads إعلان - Ads
وتابع خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه سيتم طرح رخصة المحمول الرابعة من خلال مزايدة عامة، وليست محسومة للشركة المصرية للاتصالات.