وزير الاتصالات لـ"ممكن":"كل ما ألاقى شكاوى كتير كل ما هنقدر نحسن الخدمات"

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، إن "شركة فودافون ليست مدينة للشركة المصرية للاتصالات من أرباحها، لكنها أرباح مُرحّلة بقيمة 4 بلايين جنيه"، مشيراً إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تملك 45% من أسهم شركة فودافون مصر ، موضحا أن عدد الشكاوى المطروحة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قليلة، مطالباً بالتقدم بالمزيد من الشكاوى، مضيفاً: "كل ما ألاقى شكاوى كتير كل ما هنقدر نحسن الخدمات".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه سيتم طرح رخصة المحمول الرابعة من خلال مزايدة عامة، وليست محسومة للشركة المصرية للاتصالات.