"المصريين الأحرار": الحديث عن تحالفات برلمانية الآن "تقسيم تورتة"

استنكر الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، الحديث عن تشكيل تحالفات برلمانية قبل انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، قائلاً: "الحديث عن ذلك لا ينم عن سياسة، وإنما يشبه تقسيم التورتة، والمصريين الأحرار ملتزم بموقفه عن إعلان أى تحرك للحزب فى البرلمان بعد انتهاء شكل خريطة البرلمان".

وأضاف "خليل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحديث المفترض إن يشغل الساحة السياسية الآن هو زيارة الرئيس للندن وتداعيات ذلك، إضافة إلى دعوة الناس وإقناعها بضرورة التصويت بكثافة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات، متابعاً: "علينا ألا نسبق الأحداث، لأن إثارة أى أمور متعلقة بشكل البرلمان فى الوقت الحالى دون دراسة، قد يشكل أزمة".