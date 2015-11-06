أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المصريين الأحرار": الحديث عن تحالفات برلمانية الآن "تقسيم تورتة"

Google+ Print
"المصريين الأحرار": الحديث عن تحالفات برلمانية الآن "تقسيم تورتة" "المصريين الأحرار": الحديث عن تحالفات برلمانية الآن "تقسيم تورتة"
استنكر الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، الحديث عن تشكيل تحالفات برلمانية قبل انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، قائلاً: "الحديث عن ذلك لا ينم عن سياسة، وإنما يشبه تقسيم التورتة، والمصريين الأحرار ملتزم بموقفه عن إعلان أى تحرك للحزب فى البرلمان بعد انتهاء شكل خريطة البرلمان".

وأضاف "خليل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحديث المفترض إن يشغل الساحة السياسية الآن هو زيارة الرئيس للندن وتداعيات ذلك، إضافة إلى دعوة الناس وإقناعها بضرورة التصويت بكثافة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات، متابعاً: "علينا ألا نسبق الأحداث، لأن إثارة أى أمور متعلقة بشكل البرلمان فى الوقت الحالى دون دراسة، قد يشكل أزمة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365