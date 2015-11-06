بالصور.. الرئيس يستعرض مع مجتمع الأعمال البريطانى المشروعات الواعدة بمصر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الخميس فى لقاء اقتصادى حافل ضم العديد من ممثلى مجتمع المال والأعمال البريطانى ورؤساء كبريات الشركات البريطانية، ومن بينها بعض الشركات العاملة فى مصر ، وذلك بحضور اللورد فرانسيس مود وزير الدولة البريطانى للتجارة والاستثمار، الذى استهل اللقاء بإلقاء كلمة رحب فيها بالرئيس، مستعرضا أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار الوزير البريطانى إلى أن بلاده تعد أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بحجم استثمارات يزيد عن عشرين مليار دولار، فضلاً عن حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى تجاوز 2.7 مليار دولار، معلنا عن قرار رئيس الوزراء البريطانى بتعيين عضو مجلس العموم جيفرى دونالدسون مبعوث شخصيا له لتنمية العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة.

وألقى الرئيس السيسى كلمة خلال اللقاء أكد فيها على تقدير مصر لعلاقاتها مع المملكة المتحدة وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، ومن بينها مجالات التجارة والاستثمار.

واستعرض الرئيس المؤشرات الإيجابية التى يحرزها الاقتصاد المصرى، حيث زاد معدل النمو عن 4%، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية قد رفعت التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات، كما عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى بشكل إيجابى، وهو الأمر الذى يدلل على صواب التوجهات الاقتصادية المصرية ويوفر فرصا واعدة لاستثمار.

كما أكد الرئيس على اهتمام الحكومة المصرية بالبُعد الاجتماعى فى عملية التنمية، مشيرا إلى برامج التنمية والتكافل التى تنفذها مصر.

واستعرض الرئيس المشروعات التنموية الواعدة التى يجرى تدشينها وتنفيذها فى مصر، والتى يمكن أن يشارك فيها المستثمرون البريطانيون، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، فضلاً عن مشروعات إنشاء الموانئ البرية والمدن السكنية والطاقة وتحلية المياه، معربا عن أمله فى أن يساهم تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى زيادة أنشطة البنك فى مصر.

ونوّه الرئيس إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن مساعيها لاستكمال خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية، ليكتمل بذلك البناء المؤسسى والتشريعى للدولة المصرية.

وألقى روبرت دودلى رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليوم، كلمة خلال اللقاء وجّه فيها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما اتخذه من خطوات لدعم وتشجيع الاستمارات الأجنبية المباشرة، ومشيرا إلى اعتزام الشركة ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض تجربة الشركة الناجحة فى مصر، منوها إلى ما يتيحه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة فى مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة الذى يُعد من القطاعات الواعدة فى مصر، وهو الأمر الذى يتطلب تكثيف جهود البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر.

كما ألقى فيتوريو كولاو رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، كلمة وجه فيها الشكر للرئيس لحرصه على الالتقاء بممثلى الشركات البريطانية العاملة فى مصر، بما يتيح فرصة للتواصل المباشر بين القيادة السياسية ومجتمعات الأعمال الأجنبية، ويزيد من مساحات الثقة والتفاهم بين الجانبين، وهو الأمر الذى يكون له أكبر الأثر فى تيسير عمل الشركات المستثمرة فى مصر ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشاد رئيس فودافون بمناخ الأعمال فى مصر وما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمار داخل السوق المصرية بما يساعد على دفع عملية التنمية قدما.



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