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مصدر أمنى: وفد بريطانى فى شرم الشيخ للتنسيق لمغادرة السياح الإنجليز

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مصدر أمنى: وفد بريطانى فى شرم الشيخ للتنسيق لمغادرة السياح الإنجليز مصدر أمنى: وفد بريطانى فى شرم الشيخ للتنسيق لمغادرة السياح الإنجليز
كشف مصدر أمنى مطلع، عن استمرار اجتماع وفد بريطانى مع المسئولين بمطار شرم الشيخ حتى هذه اللحظات للوقوف على كيفية مغادرة السائحين البريطانين بشرم الشيخ، والمقدر عددهم بنحو 7 آلاف سائح.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجانب البريطانى قام بتعقيد بعض الأمور الخاصة بعميلة المغادرة أبرزها إصرارهم على إقلاع طائرة خاصة بالحقائب ومتعلقات السائحين فى طائرة خاصة بهم وإقلاع السائحين دون أمتعة فى طائرة أخرى.

وأوضح أن البريطانية أصرت على عدم إقلاع 3 طائرات تقل 628 سائحا إنجليزيا، أمس بمطار شرم الشيخ إلى لندن.

وأشار إلى أن الوفد الإنجليزى المتواجد فى مطار شرم الشيخ، والمكون من 6 أشخاص من الأجهزة البريطانية، تفقدوا المطار وتأكدوا من إتمام السيطرة الأمنية على المطار وكل الإجراءات المتعلقة بالسلامة الجوية لإقلاع الطائرات.

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http://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7/2426598#.Vjvi4rcrKM8

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