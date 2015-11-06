"فى حب مصر" تعقد لقاءين جماهيريين بحضور أسامة هيكل وطاهر أبو زيد غدا

يعقد قطاع القاهرة ووسط الدلتا، لقائمة "فى حب مصر "، لقاءين جماهيريين غدا السبت، بحضور عدد من قيادات القائمة على رأسها أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والمرشح بالقائمة على ذات القطاع، وعبد الهادى القصبى، ومصطفى بكرى الفائز بعضوية مجلس النواب عن القائمة، أحدهما بمنطقة بهتيم، والآخر بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وقالت سولاف درويش المرشحة على القطاع بالقائمة لـ"اليوم السابع"، أن 7 مرشحين بالقليويبة بالقائمة، سيحضرون اللقاء، موضحة أن اللقاء سيحضره عدد كبير من أهالى المحافظة، لشرح الرؤية العامة للقائمة، وأهدافها داخل البرلمان، إضافة إلى الاستماع لمشكلات الناس، مشيرة إلى أن المؤتمر ستعقبه لقاءات أخرى بشكل متواصل.