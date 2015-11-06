"الصحة": إغلاق 3 وحدات غير مرخصة بأحد مستشفيات 6 أكتوبر

أكد الدكتور محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، على إغلاق 3 وحدات علاجية غير مرخصة بمستشفى دريم بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم إخطار شرطة المرافق لتنفيذ قرار الغلق.

وقال الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة شكلت لجنة لفحص المستشفى بعد واقعة وفاة أكرم حسان مونيتور قناة "أون تى فى" فى مستشفى دريم بسبب عدم إسعافة فى الطوارئ وعلاجه من جلطة فى القلب.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا حول تفاصيل التقرير الطبى لوزارة الصحة والسكان حول واقعة وفاة مونتير قناة on tv أكرم حسان بمستشفى دريم بالسادس من أكتوبر، على خلفية إصابته بأزمة قلبية.