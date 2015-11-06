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إعفاء رئيس قسم التأمين والحوادث بـ"مصر للطيران" من منصبه

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إعفاء رئيس قسم التأمين والحوادث بـ"مصر للطيران" من منصبه إعفاء رئيس قسم التأمين والحوادث بـ"مصر للطيران" من منصبه
أصدر المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة للطيران للخدمات الأرضية، قرارا بإعفاء يحيى عاشور رئيس قسم الحوادث والتأمين بالشركة من منصبه ونقله لإدارة الموارد البشرية.

جاء قرار رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بعد تلقى الأجهزة البحثية والرقابية معلومات حول وقائع فساد خاصة بإدارة الحوادث والتأمين، وقامت على إثره قوة من الأجهزة الرقابية بالانتقال إلى مقر إدارة النقل البرى للتحقق من الأمر.

واستمر فحص الجهات الرقابية للملفات والمستندات بالإدارة نحو 12 ساعة متواصلة، وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مالية للتحقيق ومتابعة وفحص جميع الإجراءات التى تمت على السيارات والمركبات الخاصة بالشركة فى الفترة الأخيرة.


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